Sciopero per la Flotilla venerdì Bloccati i binari a Napoli blindata stazione Termini a Roma

Dopo l’abbordaggio da parte delle navi israeliane, le principali sigle sindacali hanno indetto la manifestazione generale per il 3 ottobre. L’Italia scende in piazza. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sciopero per la Flotilla venerdì. Bloccati i binari a Napoli, blindata stazione Termini a Roma

Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame

“Sciopero dei porti se qualcuno della Flotilla viene toccato e blocchiamo accordi commerciali con Israele”

Usb: "Sciopero generale se Israele attacca la Flotilla"

Stanno abbordando la #Flotilla! Lo avevamo detto e lo faremo, se attaccano le barche blocchiamo tutto. Venerdì 3 ottobre sciopero generale di 24h. Sabato 4 ottobre corteo nazionale a Roma. Flotilla libera, Palestina libera - X Vai su X

Cgil annuncia sciopero generale in caso di attacchi o blocchi alla Flotilla.No comment - facebook.com Vai su Facebook

La Cgil e l'Usb: 'Venerdì 3 sciopero generale per la Flotilla' - Per l'intera giornata, coinvolti tutti i settori pubblici e privati. Come scrive ansa.it

Mobilitazione per la Flotilla, cortei spontanei e sciopero generale: “Pronti a bloccare tutto”. Cosa succede in Italia dopo il blitz di Israele - Il ministro dell'Interno Piantedosi, ha convocato al Viminale prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna ... Si legge su msn.com