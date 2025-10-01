Sciopero per la Flotilla venerdì Bloccati i binari a Napoli blindata stazione Termini a Roma

Repubblica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’abbordaggio da parte delle navi israeliane, le principali sigle sindacali hanno indetto la manifestazione generale per il 3 ottobre. L’Italia scende in piazza. 🔗 Leggi su Repubblica.it

sciopero per la flotilla venerd236 bloccati i binari a napoli blindata stazione termini a roma

Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame

“Sciopero dei porti se qualcuno della Flotilla viene toccato e blocchiamo accordi commerciali con Israele”

Usb: "Sciopero generale se Israele attacca la Flotilla"

sciopero flotilla venerd236 bloccatiLa Cgil e l'Usb: 'Venerdì 3 sciopero generale per la Flotilla' - Per l'intera giornata, coinvolti tutti i settori pubblici e privati. Come scrive ansa.it

sciopero flotilla venerd236 bloccatiMobilitazione per la Flotilla, cortei spontanei e sciopero generale: “Pronti a bloccare tutto”. Cosa succede in Italia dopo il blitz di Israele - Il ministro dell'Interno Piantedosi, ha convocato al Viminale prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna ... Si legge su msn.com

