Sciopero per la Flotilla venerdì Bloccata la stazione di Napoli a Roma la polizia cintura Termini

Dopo l’abbordaggio da parte delle navi israeliane, l’Usb ha indetto la manifestazione generale per il 3 ottobre. Cittadini in strada in più parti d’Italia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sciopero per la Flotilla venerdì. Bloccata la stazione di Napoli, a Roma la polizia cintura Termini

In questa notizia si parla di: sciopero - flotilla

Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame

“Sciopero dei porti se qualcuno della Flotilla viene toccato e blocchiamo accordi commerciali con Israele”

Usb: "Sciopero generale se Israele attacca la Flotilla"

Stanno abbordando la #Flotilla! Lo avevamo detto e lo faremo, se attaccano le barche blocchiamo tutto. Venerdì 3 ottobre sciopero generale di 24h. Sabato 4 ottobre corteo nazionale a Roma. Flotilla libera, Palestina libera - X Vai su X

Cgil annuncia sciopero generale in caso di attacchi o blocchi alla Flotilla.No comment - facebook.com Vai su Facebook

Mobilitazione per la Flotilla, cortei spontanei e sciopero generale: “Pronti a bloccare tutto”. Cosa succede in Italia dopo il blitz di Israele - Il ministro dell'Interno Piantedosi, ha convocato al Viminale prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna ... Si legge su msn.com

Landini: "Bloccare la Flotilla sarebbe un atto di guerra, pronti allo sciopero". Salvini: "Non lo tollereremo" - "La legge permette la proclamazione in modo tempestivo" ha detto il sindacalista confermando l'intenzione di bloccare il Paese ... Lo riporta today.it