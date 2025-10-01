Sciopero per la Flotilla venerdì A Roma corteo verso Palazzo Chigi Termini blindata A Napoli binari bloccati
Dopo l'abbordaggio da parte delle navi israeliane, le principali sigle sindacali hanno indetto la manifestazione generale per il 3 ottobre. Salvini valuta la precettazione.
In questa notizia si parla di: sciopero - flotilla
Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame
“Sciopero dei porti se qualcuno della Flotilla viene toccato e blocchiamo accordi commerciali con Israele”
Usb: "Sciopero generale se Israele attacca la Flotilla"
Stanno abbordando la #Flotilla! Lo avevamo detto e lo faremo, se attaccano le barche blocchiamo tutto. Venerdì 3 ottobre sciopero generale di 24h. Sabato 4 ottobre corteo nazionale a Roma. Flotilla libera, Palestina libera - X Vai su X
Cgil annuncia sciopero generale in caso di attacchi o blocchi alla Flotilla.No comment - facebook.com Vai su Facebook
Global Flotilla, proteste Pro Pal a Napoli e a Roma. Cgil: "Venerdì sciopero generale"
Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Pro Pal occupano la stazione di Napoli. Forze ordine cinturano Termini a Roma - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati.