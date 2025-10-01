Sciopero per la Flotilla venerdì A Roma corteo verso Palazzo Chigi Termini blindata A Napoli binari bloccati

Repubblica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’abbordaggio da parte delle navi israeliane, le principali sigle sindacali hanno indetto la manifestazione generale per il 3 ottobre. Salvini valuta la precettazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

sciopero per la flotilla venerd236 a roma corteo verso palazzo chigi termini blindata a napoli binari bloccati

© Repubblica.it - Sciopero per la Flotilla venerdì. A Roma corteo verso Palazzo Chigi, Termini blindata. A Napoli binari bloccati

In questa notizia si parla di: sciopero - flotilla

Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame

“Sciopero dei porti se qualcuno della Flotilla viene toccato e blocchiamo accordi commerciali con Israele”

Usb: "Sciopero generale se Israele attacca la Flotilla"

sciopero flotilla venerd236 romaGlobal Flotilla, proteste Pro Pal a Napoli e a Roma. Cgil: "Venerdì sciopero generale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Global Flotilla, proteste Pro Pal a Napoli e a Roma. Segnala tg24.sky.it

sciopero flotilla venerd236 romaFlotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Pro Pal occupano la stazione di Napoli. Forze ordine cinturano Termini a Roma - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Flotilla Venerd236 Roma