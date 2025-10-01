Sciopero generale se verrà fermata la Flotilla | Landini avverte Salvini risponde subito

ABBONATI A DAYITALIANEWS Landini: “Un blocco sarebbe un atto di guerra”. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha confermato che i sindacati sono pronti a reagire con forza in caso di fermo, arresto o sequestro della Flotilla diretta verso Gaza. Durante una conferenza stampa alla Camera, Landini ha ribadito che la proclamazione di uno sciopero generale tempestivo è un’opzione concreta. “ Il blocco di quelle imbarcazioni – ha spiegato – rappresenterebbe due violazioni gravissime. La prima, un pericolo diretto per l’incolumità di chi si trova a bordo, e un colpo all’ordine costituzionale internazionale sancito dall’Onu e dalla convenzione di Ginevra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

