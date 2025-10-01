Sciopero generale in difesa di Flotilla dei valori costituzionali e per Gaza

La Cgil annuncia uno “sciopero generale” per “l'intera giornata di venerdì 3 ottobre in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza". VIDEO Perugia, manifestazione in piazza per la Global Sumud Flotilla e la Palestina Secondo il sindacato “l’aggressione contro navi civili che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

CGIL e USB hanno indetto uno sciopero generale venerdì 3 ottobre contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla - X Vai su X

POLITICA ITALIA Gli attivisti italiani hanno già annunciato un nuovo sciopero generale come il 22 settembre se le imbarcazioni saranno bloccate o attaccate. - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Cgil: "Sciopero generale il 3 ottobre". Salvini valuta precettazione - Il ministro: "Non tollereremo nessuno sciopero generale improvviso" ... Secondo msn.com

Global Flotilla, proteste in tutta Italia: sciopero generale (anche nel settore pubblico) di Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre - La Cgil ha annunciato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati. Da orizzontescuola.it