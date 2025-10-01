Sciopero generale e corteo ad Ancona | mobilitazione per la Flotilla bloccata dalla Marina militare israeliana
ANCONA – Sciopero generale venerdì 3 ottobre, anche nelle Marche, con manifestazioni e cortei a sostegno della Global Sumud Flotilla, bloccata questa sera dalla Marina militare israeliana a poche miglia nautiche dal Gaza. Nel capoluogo dorico la mobilitazione partirà alle 16 da piazza del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Stanno abbordando la #Flotilla! Lo avevamo detto e lo faremo, se attaccano le barche blocchiamo tutto. Venerdì 3 ottobre sciopero generale di 24h. Sabato 4 ottobre corteo nazionale a Roma. Flotilla libera, Palestina libera - X Vai su X
POLITICA ITALIA Gli attivisti italiani hanno già annunciato un nuovo sciopero generale come il 22 settembre se le imbarcazioni saranno bloccate o attaccate. - facebook.com Vai su Facebook
Corteo regionale e sciopero generale per Gaza, Torino si prepara a scendere in piazza il 20 e il 22 settembre: "Se bloccano la Flotilla, bloccheremo tutto" - Prima il corteo generale previsto nel pomeriggio di sabato, poi lo sciopero generale indetto da Usb nella giornata di lunedì per dire "stop al genocidio" ... Come scrive torinotoday.it
LA GIORNATA - L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale - Dai treni alle scuole, dal trasporto locale alla sanità, a rischio stop numerosi servizi. Riporta ansa.it