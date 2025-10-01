Sciopero generale e corteo ad Ancona | mobilitazione per la Flotilla bloccata dalla Marina militare israeliana

Anconatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONASciopero generale venerdì 3 ottobre, anche nelle Marche, con manifestazioni e cortei a sostegno della Global Sumud Flotilla, bloccata questa sera dalla Marina militare israeliana a poche miglia nautiche dal Gaza. Nel capoluogo dorico la mobilitazione partirà alle 16 da piazza del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

