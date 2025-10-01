Sciopero generale a sostegno della Flotilla a Modena in piazza già stasera

Modenatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la Cgil di Modena è pronta allo sciopero generale di tutti i settori quando proclamato dalla Cgil nazionale, insieme ad Usb, per venerdì 3 ottobre. Un'ipotesi già annunciata in caso di “attacco” da parte di Israele alle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla in rotta verso Gaza“Non. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

sciopero generale sostegno flotillaPro-Pal a sostegno della Flotilla: bloccata la stazione centrale di Napoli, a Roma chiusi gli ingressi di Termini. Cgil e Usb, venerdì sciopero generale - INDICE DEI CONTENUTI1 VENERDI’ 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE DELLA CGIL2 USB PROCLAMA SCIOPERO GENERALE PER IL 3 OTTOBRE3 SALVINI VALUTA LA PRECETTAZIONE 4 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Circa ... Si legge su quotidianodelsud.it

sciopero generale sostegno flotillaOccupata la stazione di Napoli: raduno delle sigle pro-Pal a Roma. L’Usb convoca lo sciopero generale per venerdì - Palestina sui binari a Napoli, a Roma raduno per nuove azioni. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Sostegno Flotilla