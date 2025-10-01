Scioperi per Global Sumud Flotilla Viminale stringe sui cortei pro Palestina | Massima allerta da 1 a 6 ottobre no permessi a poliziotti

Una circolare ordina ai questori di limitare i permessi ai poliziotti e presidiare piazze e università. Le piazze pro-Pal rivendicano protesta pacifica Il Viminale ha dichiarato questa settimana come "calda" per quanto riguarda gli scioperi e i cortei pro Palestina e in solidarietà alla missi.

Tutti gli scioperi per la Global Sumud Flotilla

Torino, mobilitazioni pro Palestina: scuole occupate, scioperi, flash mob e protesta contro Jeff Bezos all’Italian Tech Week - Venerdì 3 ottobre prevista la contestazione a Jeff Bezos alle OGR ... mentelocale.it scrive

Napoli in piazza per Gaza: scioperi, blocchi e solidarietà alla Global Sumud Flotilla - Napoli è diventata una delle tante città simbolo della mobilitazione in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e con la popolazione palestinese di Gaza. Da internapoli.it