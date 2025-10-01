' Science on Stage' Studenti e prof genovesi vincono un concorso nazionale e volano alla finale europea

Studenti genovesi protagonisti a 'Science on stage', un festival didattico che coinvolge tutta l'area Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia e di tutta Europa. Due scuole genovesi vincono la finale nazionale e volano in EuropaLo scorso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

