' Science on Stage' Studenti e prof genovesi vincono un concorso nazionale e volano alla finale europea
Studenti genovesi protagonisti a 'Science on stage', un festival didattico che coinvolge tutta l'area Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia e di tutta Europa. Due scuole genovesi vincono la finale nazionale e volano in EuropaLo scorso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Finale Nazionale di Science on Stage Italia. Il motto “From Teachers for Teachers” si traduce in 3 giorni di scambio delle migliori pratiche didattiche sperimentali fra colleghe/i, uno dei migliori metodi per fare e ricevere formazione Teresa Cecchi ed Arianna Giu - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia al festival Science on Stage Europe in Finlandia - Ieri nella cittá di Turku, l'Ambasciata d'Italia a Helsinki e l'Istituto Italiano di Cultura hanno partecipato, insieme ad una delegazione di docenti italiani, alla cerimonia di inaugurazione del ... Secondo ansa.it
Città della scienza Napoli: al via il secondo festival sulle stem - Un'indagine sulla formazione dei crateri lunari realizzata con i ragazzini di quinta elementare e la costruzione di un “Dantroide”, un robot umanoide con le sembianze di Dante Alighieri da parte di ... Si legge su ilmattino.it