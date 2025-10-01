Schwarzenegger in Vaticano contro i cambiamenti climatici

Imolaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un testimonial d’eccezione, in Vaticano, contro il “cambiamento climatico”,  è Arnold Schwarzenegger Nel video Arnold Schwarzenegger, attore, ex governatore della California e Presidente dell’USC Schwarzenegger Institute in conferenza stampa in Vaticano. L’occasione è la presentazione della conferenza “Raising Hope for Climate Justice” con Papa Leone XIV a Castel Gandolfo dall’1 al 3 ottobre e promossa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

