Schillaci | Testo unico sulla farmaceutica per un accesso più semplice ed equo alle cure

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - "Il Disegno di legge delega che è stato approvato nel Consiglio dei ministri nel 18 settembre scorso non è un semplice intervento normativo, è la volontà politica di arrivare a una riforma strutturale del settore farmaceutico italiano ed è una riforma importante. Per troppo tempo abbiamo vissuto con una legislazione frammentata, stratificata, a volte anche contraddittoria; un labirinto normativo che ha rallentato l'accesso ai farmaci, ha complicato i processi autorizzativi e, questo è il punto che mi preme sottolineare, spesso ha penalizzato soprattutto i cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

