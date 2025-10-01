Scherma Diego Confalonieri nuovo CT della spada maschile azzurra

Il presidente Mazzone ufficializza la nomina: “Segnale di rafforzamento e rilancio”. Chiadò resta alla guida del settore femminile. La Federazione Italiana Scherma ha annunciato la nomina di Diego Confalonieri come nuovo Commissario tecnico della Nazionale di spada maschile. La decisione è stata ufficializzata dal presidente federale Luigi Mazzone, con l’appoggio del Consiglio federale e dello stesso Dario Chiadò, che continuerà a guidare il settore femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it