Tempo di lettura: 2 minuti Scene di grande tensione si sono verificate ieri in Piazza Sant’Alfonso a Pagani, episodi che – come sottolineato dalla consigliera comunale Anna Rosa Sessa – «avrebbero potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia». “Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che sono prontamente intervenuti per scongiurare il peggio – afferma Sessa -, ma non possiamo permettere che la nostra città viva ancora situazioni del genere”. La consigliera comunale invoca con forza un’azione più incisiva da parte dell’amministrazione comunale: “Il sindaco e la sua giunta devono alzare le barricate pur di garantire un controllo sempre più capillare del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scene di violenza a Pagani, la consigliera comunale Anna Rosa Sessa: “Non possiamo più rischiare tragedie”