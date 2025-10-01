Scene di violenza a Pagani la consigliera comunale Anna Rosa Sessa | Non possiamo più rischiare tragedie

Tempo di lettura: 2 minuti Scene di grande tensione si sono verificate ieri in Piazza Sant’Alfonso a Pagani, episodi che – come sottolineato dalla consigliera comunale Anna Rosa Sessa – «avrebbero potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia». “Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che sono prontamente intervenuti per scongiurare il peggio – afferma Sessa   -, ma non possiamo permettere che la nostra città viva ancora situazioni del genere”. La consigliera comunale invoca con forza un’azione più incisiva da parte dell’amministrazione comunale: “Il sindaco e la sua giunta devono alzare le barricate pur di garantire un controllo sempre più capillare del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

