Scende per pagare il casello | l' auto riparte da sola con la moglie a bordo che inizia a urlare

Scende dall'auto per pagare il casello, ma la macchina riparte con la moglie ancora a bordo. Il singolare episodio è avvenuto alla barriera Roma Nord dell'autostrada A1. A notare la vettura, richiamati dalle urla, sono state le forze dell'ordine che si sono trovate di fronte a una situazione del. 🔗 Leggi su Today.it
Anziano scende per pagare il casello ma spinge ‘modalità drive’: l’auto parte con dentro la moglie - Incidente al casello, un uomo scende per pagare ma inserisce la “modalità drive”. Riporta fanpage.it
Scende per pagare il casello, ma l'auto parte da sola: panico per due anziani. «La moglie col bastone tentava di scendere» - Durante un posto di controllo alla barriera di Roma Nord, gli agenti della Polizia Stradale hanno notato un veicolo che, senza nessuno al volante, stava attraversando il piazzale da uno ... Si legge su msn.com