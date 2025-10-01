Scende per pagare il casello | l' auto riparte da sola con la moglie a bordo che inizia a urlare

Scende dall'auto per pagare il casello, ma la macchina riparte con la moglie ancora a bordo. Il singolare episodio è avvenuto alla barriera Roma Nord dell'autostrada A1. A notare la vettura, richiamati dalle urla, sono state le forze dell'ordine che si sono trovate di fronte a una situazione del. 🔗 Leggi su Today.it