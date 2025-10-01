Scende dall' auto per pagare il pedaggio dell' autostrada la vettura riparte con la moglie a bordo

Un'auto in movimento senza nessuno alla guida. Al posto passeggero una donna in preda al panico, che urlava e chiedeva aiuto. L'atipica disavventura è accaduta alla barriera Roma Nord dell'autostrada A1. A notare la macchina sono state le forze dell'ordine che hanno visto il veicolo attraversare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

