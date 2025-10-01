Scende dall' auto parcheggiata e viene inghiottita dall' alluvione | le immagini della trentottenne dispersa

Travolta e inghiottita dall'alluvione che s'è abbattuto su Favara: ha 38 anni ed è mamma di tre figli la donna dispersaLe strade del centro di Favara trasformate in fiumi in piena: una donna è dispersa, ricerche su un fronte di 15 chilometriDonna dispersa a Favara, le ricerche continuano: momenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: scende - dall

Macron offre la mano a Brigitte mentre scende dall’aereo, lei lo ignora

Taremi sempre più lontano dall’Inter! Un agente scende in campo

Scende dall’auto dopo un incidente ma succede l’imprevedibile: tragedia in Italia

Incidente sulla Palermo-Mazara, scende dall'auto in panne e viene travolto da un mezzo https://ift.tt/wgD3rKE - X Vai su X

? DRAMMA SULLA PALERMO-MAZARA: SCENDE DALL'AUTO, VIENE TRAVOLTO i dettagli --> https://www.teleone.it/2025/09/29/scende-dallauto-sulla-palermo-mazara-viene-travolto-ricoverato-in-codice-rosso/ - facebook.com Vai su Facebook

Parcheggia e scende dall'auto (FOTO): il mezzo si muove e finisce nella scarpata dopo averla colpita - E' scesa dopo aver parcheggiato l'auto, il mezzo però si è messo in movimento e l'ha urtata prima di finire nella scarpata. Scrive ildolomiti.it

Scende per andare in farmacia, le rubano l’auto con il marito a bordo - Il rapinatore si è impossessato della Panda, sul passeggero c’era un uomo invalido. Da torino.repubblica.it