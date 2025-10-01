Scende dalla macchina per pagare il casello l’auto impazzisce e parte con la moglie dentro | tragedia sfiorata

Un episodio grottesco ma che ha terrorizzato la gente in autostrada con la polizia che è dovuta intervenire prontamente Un episodio singolare e alquanto particolare, ma soprattutto bizzarro. Potrebbe far sorridere nella dinamica, ma ci sono stati attimi di vero terrore anche perché è successo al casello dell’autostrada dove il passaggio delle macchine è abbastanza numeroso. (Ansa Foto) Cityrumors.it Un uomo arriva al casello dell’autostrada di Roma Nord, si ferma con la macchina, decide di scendere per pagare il pedaggio, ma la vettura, inspiegabilmente, riparte da sola con un’altra persona a bordo, la moglie dell’uomo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

