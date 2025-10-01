«Non ne abbiamo ancora parlato, ma auspico che Anna Scavuzzo voglia continuare a gestire l'urbanistica. Ha fatto un corso accelerato, ha gestito molto bene il dossier stadio ed è un'occasione anche politicamente per lei per dimostrare delle cose». Dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi, coinvolto nelle inchieste della Procura sull'urbanistica, era partito il gioco del cerino e la delega è rimasto in mano alla vicesindaca, peraltro nel clou dell'operazione San Siro che rischiava di rimanere impantanata. Sala ieri l'ha promossa sul campo e a meno di sorprese dovrebbe mantenere la delega fino alla fine del mandato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scavuzzo promossa, risiko in giunta