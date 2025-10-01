Scatta l' OraZero per Renato | Dopo 75 debutti il mio elisir è sempre il pubblico

Non un’opera teatrale, né uno show di stand-up comedy. Ma una liturgia che Renato Zero ama definire i suoi “75 debutti” – perché, per lui, ogni volta è come se fosse la prima. Il popolo dei “sorcini”, un angolo di utopia kitsch, sfida il grigiore della routine quotidiana e inonda il teatro Brancaccio in via Merulana, per festeggiare il compleanno del proprio idolo e ascoltare insieme a lui il nuovo album L'Orazero, in uscita venerdì 3 ottobre. Diciannove canzoni tra “sogni e contraddizioni”, in controtendenza con i dischi mordi e fuggi da piattaforma digitale. L’atmosfera che si respira nella mezz'ora precedente all'uscita sul palco di Zero è incandescente: cori, applausi e il tipico conto alla rovescia – da 10 a Zero – per accogliere Renato Fiacchini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

