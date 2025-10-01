Scatta lo shutdown in Usa | cos’è e cosa succede ora

Novità importante negli Stati Uniti. In queste ore è scattato il cosiddetto shutdown: andiamo a vedere cosa significa e quali sono i rischi La Casa Bianca ha dato il via libera al cosiddetto shutdown ordinato. Una misura davvero estrema decisa da Donald Trump e che da tempo è al centro di un braccio di ferro. Il motivo di una restrizione così netta è quella della necessità di trovare i fondi per la riduzione delle tasse e anche per evitare un ulteriore taglio alla sanità. Si tratta di una legge che negli Usa sembra essere ormai quasi all’ordine del giorno per mettere in ordine i conti. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

