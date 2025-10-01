In una delle consuete dirette giornaliere di TvPlay, su Youtube, il nostro ospite Fabrizio Cacciatore ha sganciato la bomba, svelando un episodio che avrebbe potuto portarlo lontano da Verona. Nell’ultima diretta su Youtube del nostro canale TvPlay, uno dei nostri ospiti, Fabrizio Cacciatore, ha svelato la possibilità di un trasferimento nella capitale ai tempi della sua militanza con il Verona. Scartato da Tare: rivelazione clamorosa in DIRETTA Cambiata una carriera (Foto Lapresse) – TvPlay.it Cacciatore, si è esposto raccontando il suo possibile trasferimento sponda Lazio, poi sfumato, che avrebbe potuto cambiare la sua carriera. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Scartato da Tare: rivelazione clamorosa in DIRETTA | Cambiata una carriera