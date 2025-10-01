Scaroni | È cambiato Wembley può farlo San Siro Si vedrà ancora meglio e non è operazione propedeutica a cessione Milan

Calcionews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’intervista Intervistato dal Corriere della Sera il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato principalmente sella svolta storica riguardante San Siro. Una giornata storica.«Da milanese d’adozione ho sempre creduto nella città del fare, non in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

scaroni 200 cambiato wembley pu242 farlo san siro si vedr224 ancora meglio e non 232 operazione propedeutica a cessione milan

© Calcionews24.com - Scaroni: «È cambiato Wembley, può farlo San Siro. Si vedrà ancora meglio e non è operazione propedeutica a cessione Milan»

In questa notizia si parla di: scaroni - cambiato

scaroni 200 cambiato wembleyScaroni: «&#200; cambiato Wembley, può farlo San Siro. Si vedrà ancora meglio e non è operazione propedeutica a cessione Milan» - Si vedrà ancora meglio e non è operazione propedeutica a cessione Milan». Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Scaroni 200 Cambiato Wembley