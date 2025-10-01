Scaroni avverte | Il nuovo stadio di Milano segnerà una nuova era per il calcio
Scaroni ha parlato del progetto per il nuovo stadio di Milano al Corriere della Sera: «Vogliamo un impianto moderno e non speculativo». Il progetto per il nuovo stadio di Milano, che coinvolge tanto il Milan quanto l’ Inter, ha finalmente preso una direzione chiara con l’ approvazione della delibera per la cessione dell’area di San Siro. Un percorso lungo e articolato che ha visto in prima linea Paolo Scaroni, presidente del Milan, protagonista fin dai tempi della gestione Yonghong Li. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Scaroni ha ripercorso le fasi cruciali di questo progetto e ha ribadito la vocazione esclusivamente sportiva e non speculativa dell’iniziativa, che riguarda entrambi i club. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: scaroni - avverte
?SABALENKA AVVERTE KYRGIOS "Ho visto in un'intervista che lui ha detto che vincerà alla 'Battle of the Sexes', sarà una partita spettacolare, divertente, specialmente con un giocatore come Nick. Sicuramente proverò a fare del mio meglio per prenderl - facebook.com Vai su Facebook
Scaroni su nome del nuovo stadio: "Continuerà a essere San Siro, lo stadio più bello d'Europa" - Con la delibera del Consiglio Comunale che ha deciso di aprire alla vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter, si chiude un periodo lunghissimo per la città di Milano e se ne apre ... Segnala milannews.it
Speculazione sullo stadio e vendita del Milan: risponde Scaroni - Il Milan si avvicina al poter realizzare il progetto stadio, tema molto caro a Paolo Scaroni: l'intervista del presidente rossonero. Secondo milanlive.it