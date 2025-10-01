Scaroni avverte | Il nuovo stadio di Milano segnerà una nuova era per il calcio

Scaroni ha parlato del progetto per il nuovo stadio di Milano al Corriere della Sera: «Vogliamo un impianto moderno e non speculativo». Il progetto per il nuovo stadio di Milano, che coinvolge tanto il Milan quanto l’ Inter, ha finalmente preso una direzione chiara con l’ approvazione della delibera per la cessione dell’area di San Siro. Un percorso lungo e articolato che ha visto in prima linea Paolo Scaroni, presidente del Milan, protagonista fin dai tempi della gestione Yonghong Li. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Scaroni ha ripercorso le fasi cruciali di questo progetto e ha ribadito la vocazione esclusivamente sportiva e non speculativa dell’iniziativa, che riguarda entrambi i club. 🔗 Leggi su Internews24.com

