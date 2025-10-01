Scarcerazioni della vecchia guardia della Scu | torna libero anche Antonio Vitale

Brindisireport.it | 1 ott 2025

MESAGNE - È tornato libero da ieri, martedì 30 settembre 2025, lo storico esponente della Sacra Corona Unita Antonio Vitale. Soprannominato il “Marocchino”, il suo nome si aggiunge alla lista di recenti scarcerazioni “eccellenti” nell'ambito della criminalità organizzata del Brindisino. Uno dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

