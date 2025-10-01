Scarcerazioni della vecchia guardia della Scu | torna libero anche Antonio Vitale
MESAGNE - È tornato libero da ieri, martedì 30 settembre 2025, lo storico esponente della Sacra Corona Unita Antonio Vitale. Soprannominato il “Marocchino”, il suo nome si aggiunge alla lista di recenti scarcerazioni “eccellenti” nell'ambito della criminalità organizzata del Brindisino. Uno dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: scarcerazioni - vecchia
A Napoli si attende la decisione del Tribunale del Riesame sulla scarcerazione di boss del clan Moccia di Afragola. #camorra #clanmoccia #scarcerazioni #afragola #cronacagiudiziaria #primopiano #social #storie - facebook.com Vai su Facebook