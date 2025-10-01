Scarcerato il trapper Baby Gang il gip | Ai domiciliari in una comunità per disintossicarsi

Milano, 1 ottobre 2025 – Esce dal carcere il trapper Baby Gang, arrestato l'11 settembre scorso per detenzione di una pistola clandestina, e va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica, nel Milanese, per un percorso di "disintossicazione". Baby Gang arrestato a Milano, il trapper trovato con una pistola. Il pm: “Non rispetta gli obblighi e sfrutta le autorizzazioni concesse” Si tratta di una decisione della gip di Milano Fiammetta Modica, accogliendo l'istanza dell'avvocato Niccolò Vecchioni e ritenendo attenuate le esigenze cautelari che avevano giustificato l a custodia cautelare in carcer e per il cantante, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, ai vertici delle classifiche di streaming, con quasi 3 milioni di follower e collaborazioni importanti con rapper di peso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

