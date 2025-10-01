Scarcerato il trapper Baby Gang il gip | Ai domiciliari in una comunità per disintossicarsi
Milano, 1 ottobre 2025 – Esce dal carcere il trapper Baby Gang, arrestato l'11 settembre scorso per detenzione di una pistola clandestina, e va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica, nel Milanese, per un percorso di "disintossicazione". Baby Gang arrestato a Milano, il trapper trovato con una pistola. Il pm: “Non rispetta gli obblighi e sfrutta le autorizzazioni concesse” Si tratta di una decisione della gip di Milano Fiammetta Modica, accogliendo l'istanza dell'avvocato Niccolò Vecchioni e ritenendo attenuate le esigenze cautelari che avevano giustificato l a custodia cautelare in carcer e per il cantante, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, ai vertici delle classifiche di streaming, con quasi 3 milioni di follower e collaborazioni importanti con rapper di peso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scarcerato - trapper
Baby Gang resta in carcere: «Ero armato per difendere la mia collana da 200 mila euro» Convalidato l'arresto del trapper Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Milano, arrestato trapper Baby Gang: trovato con una pistola #milano #babygang #arrestato #11settembre - X Vai su X
Scarcerato il trapper Baby Gang, 'ai domiciliari per curarsi' - Esce dal carcere il trapper Baby Gang, arrestato l'11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, e va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica, nel Milanese, ... Lo riporta ansa.it
Baby Gang trasferito nel carcere di Busto Arsizio - Il trapper arrestato per possesso di pistola con matricola abrasa: “Alto rischio di recidiva” secondo il giudice. Come scrive laprovinciadivarese.it