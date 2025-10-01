Scarcerato il trapper Baby Gang | Ai domiciliari per curarsi e può andare in una comunità per disintossicarsi

Esce dal carcere il trapper Baby Gang, arrestato l’11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, e va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica, nel Milanese, per un percorso di "disintossicazione". Lo ha deciso la gip di Milano Fiammetta Modica, accogliendo l’istanza dell’avvocato Niccolò Vecchioni e ritenendo attenuate le esigenze cautelari che avevano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

