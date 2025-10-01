Scarcerato Baby Gang | Va ai domiciliari in comunità

Baby Gang, il trapper arrestato l’11 settembre scorso per detenzione di una pistola clandestina e ricettazione, uscirà dal carcere. La gip di Milano Fiammetta Modica ha accolto l’istanza dell’avvocato Niccolò Vecchioni. Il cantante andrà ai domiciliari con braccialetto elettronico in una comunità terapeutica nel Milanese. Lì inizierà un percorso di « disintossicazione ». Nel provvedimento la giudice ha definito Baby Gang un «etilista abituale», documentando anche il suo stato di tossicodipendenza. La scelta di approvare la disintossicazione è stata presa nonostante il parere negativo della procura ma considerando soprattutto la sua «giovane età». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scarcerato Baby Gang: «Va ai domiciliari in comunità»

