Scappa con la droga tenta la fuga ma viene bloccato dai carabinieri | in casa ha 50 grammi di cocaina

JESI - Sette grammi di cocaina nascosti in camera da letto, un pezzo unico da 50 grammi pronto per il “taglio”, una mezza pasticca di codeina e strumenti per confezionare le dosi. È quanto hanno trovato i Carabinieri di Jesi in casa di un 38enne, pizzaiolo attualmente in disoccupazione, arrestato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

