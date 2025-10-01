Scadenze Ottobre Giornata Mondiale degli Insegnanti elezioni organi collegiali PTOF pensioni

Orizzontescuola.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scadenze del mese di ottobre riguardano la Giornata Mondiale degli Insegnanti, le elezioni organi collegiali, la revisione del PTOF e la domanda di pensionamento docenti e ATA. L'articolo Scadenze Ottobre. Giornata Mondiale degli Insegnanti, elezioni organi collegiali, PTOF, pensioni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scadenze - ottobre

Giubileo del mondo educativo, il 30 ottobre Papa Leone XIV incontra gli studenti: indicazioni e scadenze adesioni scuole. NOTE USR

Scadenze di fine settembre e novità di ottobre: guida per PMI e famiglie

Scadenze fiscali di ottobre, le date da segnare in calendario

Palermo, torna il 10 ottobre la Giornata Mondiale della Salute mentale - L'evento vedrà presenti esperti del mondo della psichiatria che affronteranno la malattia mentale come questione di civiltà, di diritto e di salute pubblica ... Come scrive affaritaliani.it

scadenze ottobre giornata mondialeIl primo ottobre è la giornata internazionale del caffè: ecco perché si chiama così la bevanda più conosciuta e amata del mondo - La sua storia prende avvio nel IX secolo in Africa, parte dai Paesi arabi e giunge in Europa, diventando oggi uno dei simboli identitari che rappresentano l’Italia ... Riporta corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Scadenze Ottobre Giornata Mondiale