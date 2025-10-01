Sbloccare lumiere e cogsworth in disney dreamlight valley | ritorno al castello della bestia

La più recente aggiornamento gratuito di Disney Dreamlight Valley è ora disponibile, offrendo un ritorno in un ambiente familiare e l’introduzione di due nuovi personaggi da accogliere nella Valle. La patch intitolata Il Ritorno al Castello della Bestia permette ai giocatori di rivivere le atmosfere del Regno di Belle e della Bestia, con la possibilità di far diventare permanenti Lumière e Cogsworth come residenti della Valle. come ottenere lumiere e cogsworth in disney dreamlight valley. un ritorno a un regno classico. Questo aggiornamento si distingue dai precedenti perché non richiede lo sblocco di una nuova regione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

