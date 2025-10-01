saturno trovate molecole organiche su una delle sue lune

Scienziati hanno identificato nuovi tipi di molecole organiche nei geyser ghiacciati che eruttano dalla luna di Saturno, Encelado, aumentando la probabilità che questo mondo oceanico possa ospitare condizioni adatte alla vita. I risultati, pubblicati oggi, si basano su osservazioni della sonda Cassini della Nasa nel 2008 durante un sorvolo ravvicinato e veloce della luna. Encelado, una delle 274 lune di Saturno, è da tempo considerata un candidato privilegiato nella ricerca di vita oltre la Terra grazie al suo oceano nascosto e ai getti di acqua che fuoriescono dalle fessure vicino al polo sud. 🔗 Leggi su Lapresse.it

