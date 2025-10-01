Sarà l' ad di Trieste Airport Marco Consalvo il nuovo presidente dell' Autorità portuale
Indicato il nuovo presidente del porto di Trieste e Monfalcone: sarà Marco Consalvo, l'attuale amministratore delegato del Trieste Airport, dopo l'interminabile "vacatio". Lo riporta Il Piccolo, secondo cui l’intesa fra ministero delle Infrastrutture e Regione sarebbe stata raggiunta nella. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
