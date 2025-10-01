Sant’Angelo dei Lombardi ritrovato il cadavere di Giuseppe Scuotto

Il corpo di Giuseppe Scuotto, 68 anni, è stato ritrovato a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.L’uomo era scomparso la mattina del 22 agosto dalla sua abitazione in contrada Ruggiano.Da quel giorno, nonostante le ricerche avviate, di lui non si erano avute più notizie.Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

