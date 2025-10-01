Sant’Angelo dei Lombardi ritrovato il cadavere di Giuseppe Scuotto

Avellinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo di Giuseppe Scuotto, 68 anni, è stato ritrovato a SantAngelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.L’uomo era scomparso la mattina del 22 agosto dalla sua abitazione in contrada Ruggiano.Da quel giorno, nonostante le ricerche avviate, di lui non si erano avute più notizie.Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sant - angelo

Ricostruzione delle mura crollate a Sant’Angelo in Pino: via ai lavori

A Monte Sant'Angelo appuntamento con il Raduno dei Suonatori di Tarantella

Principio di incendio all’ospedale di Sant’Angelo Lodigiano: sospese e poi riprese attività ambulatoriali e visite

Cadavere ritrovato vicino all'Arsenale di Roncade: un mistero le varie ferite VIDEO - Un cadavere è stato ritrovato oggi, giovedì 4 settembre, vicino all'Arsenale di Roncade: è in avanzato stato di decomposizione ed è un mistero il fatto che presenti varie ferite. Scrive ilgazzettino.it

Cadavere ritrovato vicino all'Arsenale di Roncade: è in avanzato stato di decomposizione, un mistero le varie ferite - Un cadavere è stato ritrovato oggi, giovedì 4 settembre, vicino all'Arsenale di Roncade: è in avanzato stato di decomposizione ed è un mistero il fatto che presenti varie ferite. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sant8217angelo Lombardi Ritrovato Cadavere