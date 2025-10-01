Sant’Angelo dei Lombardi dove è stato ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto dopo oltre un mese
Chi era Giuseppe Scuotto e la mattina della scomparsa. Giuseppe Scuotto, 68 anni, residente in provincia di Alessandria, era tornato ad agosto nella sua terra d’origine, a Sant’Angelo dei Lombardi, per trascorrere qualche settimana in famiglia. Il 22 agosto, poco dopo le 10, era uscito di casa in contrada Ruggiano per una passeggiata. Una telecamera di videosorveglianza lo riprese per l’ultima volta mentre camminava in direzione di località Parenza Sereno. Poi, il nulla. L’uomo è stato trovato morto a oltre un mese di distanza, il 1° ottobre. Perché il corpo è stato trovato solo dopo 40 giorni?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
