Sant' Agostino-Ars et Labor 0-1 | padroni di casa vicini al pari ma è solo palo - DIRETTA E VIDEO
Qualificazione, ma soprattutto gol. L’obiettivo per l’Ars et Labor, nella sfida di Coppa Italia contro il Sant’Agostino (in trasferta sul neutro di Portomaggiore), è duplice: passare il turno nel torneo – magari con un successo - e ritrovare la via smarrita della rete. Guai a sottovalutare le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: sant - agostino
Sant’Agostino torna alla città: firmato il patto d’intenti tra Comune e Diocesi
Sant’Agostino torna alla città: c'è il patto tra Comune e Diocesi
Sant’Agostino riapre le porte dopo oltre 10 anni
MATCH DAY! Sant’Agostino Ars Et Labor Ferrara Calcio d’inizio 20:30 Stadio Savino Bellini, Portomaggiore (FE) FORZA CS ? #FORZACS #Eccellenza #CoppaEmilia - facebook.com Vai su Facebook
O Signore, «le tue opere ti lodano affinché ti amiamo, e noi ti amiamo affinché ti lodino le tue opere» (Sant’Agostino). Sia questa l’armonia che diffondiamo nel mondo. #TempoDelCreato - X Vai su X
Eccellenza. Sant’Agostino sfida il Fratta Terme. Mesola col Medicina - Con Ars et Labor e Comacchiese che si sono fronteggiate ieri pomeriggio nella sfida del "Mazza", il quinto turno ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Spal-Sant’Agostino, obiettivo qualificazione - Questa sera torna la Coppa Italia, i biancazzurri vogliono gli ottavi di finale ma senza badare ai calcoli. Lo riporta msn.com