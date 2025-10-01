Un parto molto speciale al Reparto di Ostetricia dell’Ausl imolese. Nei giorni scorsi, infatti, è nata la piccola Eleonora, venuta alla luce in presentazione podalica da parto spontaneo. Un momento raro e speciale, reso possibile grazie alla competenza e alla preparazione del team in servizio al Santa Maria della Scaletta. "Un sentito ringraziamento alle dottoresse Contratti e Barnabini e alle ostetriche Pitotti e Righini, che hanno accompagnato con professionalità e dedizione i genitori Georgiana Codita e Monea Petre Done – ci tengono sottolineare dall’azienda sanitaria –. Questo risultato è frutto di formazione continua, simulazioni avanzate e un lavoro di squadra impeccabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santa Maria della Scaletta, bimba podalica nasce con parto naturale