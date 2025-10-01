Santa Maria della Scaletta bimba podalica nasce con parto naturale
Un parto molto speciale al Reparto di Ostetricia dell’Ausl imolese. Nei giorni scorsi, infatti, è nata la piccola Eleonora, venuta alla luce in presentazione podalica da parto spontaneo. Un momento raro e speciale, reso possibile grazie alla competenza e alla preparazione del team in servizio al Santa Maria della Scaletta. "Un sentito ringraziamento alle dottoresse Contratti e Barnabini e alle ostetriche Pitotti e Righini, che hanno accompagnato con professionalità e dedizione i genitori Georgiana Codita e Monea Petre Done – ci tengono sottolineare dall’azienda sanitaria –. Questo risultato è frutto di formazione continua, simulazioni avanzate e un lavoro di squadra impeccabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: santa - maria
Santa Maria Maddalena: la figura e la celebrazione nel mondo
Santa Maria a Vico, lite per il bucato finisce in tragedia: accoltellate madre e figlia
Maltrattamenti a Villa Santa Maria di Tavernerio. L’incubo vissuto dai bambini disabili presi a calci e pugni: “I piccoli erano terrorizzati”
Il 35enne è deceduto a Santa Maria Capua Vetere 24 ore dopo l'arresto. Manifestazione per chiedere giustizia a Caserta - facebook.com Vai su Facebook
Santa Maria della Scaletta, bimba podalica nasce con parto naturale - Un parto molto speciale al Reparto di Ostetricia dell’Ausl imolese. Secondo msn.com