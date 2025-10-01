Sanremo 1998 | la storia del Festival e i momenti indimenticabili
Sanremo 1998: dettagli, protagonisti e classifiche della 48ª edizione. Il Festival di Sanremo del 1998 ha rappresentato un momento significativo nella storia della musica italiana, con una edizione ricca di talenti emergenti e artisti affermati. Questa manifestazione, svoltasi al Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio, ha visto la partecipazione di numerosi interpreti e ospiti internazionali di grande rilievo. L’evento è stato caratterizzato dalla presenza di personaggi noti del panorama musicale e da innovazioni nel regolamento che hanno coinvolto sia i veterani sia le nuove proposte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
