Sanremo 1998: dettagli, protagonisti e classifiche della 48ª edizione. Il Festival di Sanremo del 1998 ha rappresentato un momento significativo nella storia della musica italiana, con una edizione ricca di talenti emergenti e artisti affermati. Questa manifestazione, svoltasi al Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio, ha visto la partecipazione di numerosi interpreti e ospiti internazionali di grande rilievo. L’evento è stato caratterizzato dalla presenza di personaggi noti del panorama musicale e da innovazioni nel regolamento che hanno coinvolto sia i veterani sia le nuove proposte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sanremo 1998: la storia del Festival e i momenti indimenticabili