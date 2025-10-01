Sannino e Mauro attaccano il PSI e lasciano il partito dopo il caso Ciarambino Critico anche Di Donato
NAPOLI, 1 OTTOBRE 2025 – Si allarga la frattura interna al Partito Socialista Italiano in Campania in vista delle elezioni regionali. Dopo il passo indietro di Felice Iossa, arrivano le dimissioni di Pasquale Sannino, consigliere comunale di Napoli, e di Monica Mauro, avvocato ed ex candidata alle regionali, che contestano duramente le scelte del segretario nazionale Enzo Maraio. Al centro della polemica, la candidatura di Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale, ex M5S e un tempo tra le più aspre oppositrici del governatore Vincenzo De Luca, oggi invece divenuta sua sostenitrice. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: sannino - mauro
Crisi nel Psi, dopo Iossa si dimettono Sannino e Mauro