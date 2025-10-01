Sanità VaccinAzione incontro con Fondazione The Bridge e Regione Lombardia

Giovedì 2 ottobre 2025, dalle ore 9,30, a Milano, presso l’Auditorium Testori a Palazzo Lombardia, si terrà l’incontroVaccinAzione, un’opportunità di salute per i pazienti fragili”. L’evento si inserisce nell’ambito dell’inaugurazione della campagna vaccinale antinfluenzale 202526 e per l’occasio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

