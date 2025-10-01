Sette consegne di denaro ricostruite dagli investigatori, duemila euro nascosti dentro una bomboniera, frasi in codice che parlavano di «pillole» o di «biglietti del cinema» ma che in realtà indicavano le mazzette. Un’inchiesta partita oltre un anno fa, con pedinamenti, microspie e telecamere piazzate negli uffici e nelle auto, che ha permesso di registrare incontri, dialoghi e retroscena, finiti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sanità in Sicilia: le sette bustarelle consegnate dall’imprenditore Lupo a Francesco Cerrito: "Sei una persona speciale per me"