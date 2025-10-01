Sanità Greco SIdR | Legge su obesità passo importante anche per salute riproduttiva

“Accogliamo con soddisfazione l’approvazione definitiva del Disegno di legge per la prevenzione e la cura dell’obesità, un risultato importante anche per la salute riproduttiva. L’obesità, infatti, ha conseguenze significative sulla fertilità, sia maschile sia femminile. La nuova legge, pertanto, è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sanità. Greco (S.I.d.R.): “Legge su obesità passo importante anche per salute riproduttiva”