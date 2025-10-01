(LaPresse) L’ amiloidosi cardiaca rappresenta una delle criticità più rilevanti nell’ambito delle patologie cardiache. Tale patologia, infatti, è caratterizzata sia da complessità diagnostiche e da severe complicazioni ma anche da terapie innovative che, a poco a poco, si stanno consolidando e che possono migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti. In questo contesto, la ricerca scientifica che è alla base dell’innovazione farmacologica, è rilevante per permettere diagnosi più tempestive, percorsi di cura appropriati e un uso più efficiente delle risorse, impattando positivamente sul Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità: Amiloidosi cardiaca, dalla ricerca scientifica alla diagnosi