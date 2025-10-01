Sanità a un passo dal crollo | Tornare al bene di tutti La radiografia in un libro

Di spazio per l’interpretazione già solo a leggere il titolo ce n’è davvero poco: "Si salvi chi può? Rinascita o morte della sanità per tutti" (Le Lettere, 2025). Un bivio, la cui sola strada percorribile (salvo istinti kamikaze) non può che essere quella della rinascita. Una radiografia minuziosa con sintomatologia, diagnosi e possibile cura che arriva in libreria in un momento non casuale, quello pre-elettorale in Toscana, confezionata da Renzo Berti, medico e dirigente sanitario (nonché ex sindaco di Pistoia), assieme ai giornalisti Luigi Caroppo, Ilaria Ulivelli e Stefano Vetusti. Un’inchiesta in forma di libro che si pone come un viaggio dentro un sistema dai mille difetti, la cui tenuta è evidentemente a rischio tra fuga di medici, liste d’attesa inaccettabili e un diritto alla salute sempre più comprato anziché acquisito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

