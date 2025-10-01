Sanità a Tavagnacco arriva un nuovo medico di famiglia
Novità per i cittadini di Tavagnacco: dal 2 ottobre 2025 sarà operativo un nuovo medico di medicina generale. Si tratta della dottoressa Giulia Comuzzo, che riceverà i pazienti nel nuovo ambulatorio di piazza Bruno di Prampero 7. Le visite si terranno su appuntamento.Come fareLa scelta della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: sanit - tavagnacco
