Sangue italiano documenti brasiliani | il ricorso per la cittadinanza finisce in un vicolo cieco

Perugiatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato da un cittadino brasiliano di origini italiane, contro il diniego della cittadinanza iure sanguinis. La decisione non entra nel merito della pratica, ma. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sangue - italiano

“Ammazzato in strada, a sangue freddo”. Parcheggiatore italiano ucciso, spunta il video dell’assassinio

Il generale Vannacci zittisce Parenzo: "Non una goccia di sangue italiano"

Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano

“Sangue italiano”, in un libro 153 delitti dall’Unità a oggi. Ecco perché non possiamo dirci “brava gente” - Con uno sforzo enciclopedico non indifferente, Roberto Casalini i grandi delitti italiani li ha messi tutti insieme, e potete leggerli uno in fila all’altro nel libro ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sangue Italiano Documenti Brasiliani