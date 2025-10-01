Sandro Sabatini | Vi racconto io cosa è successo al Mondiale per Club | Lautaro ha…

Sandro Sabatini. Un nuovo retroscena emerge sulla famosa riunione nello spogliatoio dell’ Inter durante la tournée americana, subito dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. A raccontarlo è Sandro Sabatini, che sul proprio canale YouTube ha svelato alcuni dettagli inediti su quelle ore delicate per la squadra e per il capitano Lautaro Martinez. Secondo il giornalista, la notte delle dichiarazioni al veleno di Lautaro — che in tv aveva puntato il dito contro chi non si impegnava abbastanza — il gruppo nerazzurro si ritrovò in albergo con già pronto il programma di viaggio per il giorno seguente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: sandro - sabatini

Inter, Sandro Sabatini: “La situazione di San Siro è surreale, Chivu non ha trovato scuse”

Inter, Sandro Sabatini chiaro: “Qualche occasione persa sul mercato”

Inter, Sandro Sabatini: “Chivu a rischio esonero? Adesso assolutamento no”

Il derby tra Pio Esposito e Francesco Camarda continua anche fuori dal campo Entrambi al primo gol in Serie A, hanno acceso un dibattito destinato a ripetersi in futuro Al podcast "Numer1", Sandro Sabatini non ha avuto dubbi e senza pensarci due vo - facebook.com Vai su Facebook

"CHIVU MEGLIO DI INZAGHI" Sandro Sabatini così a 'Pressing' sull'allenatore dell'#Inter: "Per me #Chivu è meglio di Simone #Inzaghi. Credo che sia meglio perché si fa un po' di confusione sull'esperienza in panchina. Non dimenticate che Chivu ha un p - X Vai su X

Sabatini sicuro: “Esposito-Camarda, non c’è paragone!”. Zazzaroni: “Per me è più forte…” - Al tavolo del podcast "Numer1" si parla del confronto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, entrambi al primo gol in Serie A ... msn.com scrive

Lazio, Sabatini: “La società dovrebbe aiutare Sarri. Tra Dia e Taty…” - Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Sandro Sabatini ha detto la sua sul momento della Lazio entrando nel merito della situazione del reintegro di Basic e delle possibili scelte in attacco ... Segnala lalaziosiamonoi.it