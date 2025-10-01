Cosa è rimasto della tragedia afgana a solo quattro anni di distanza dalla ritirata americana? Intendo cosa è rimasto in quell’auto rappresentazione eurocentrica e consolatoria del travagliato tempo in cui viviamo. Flebili voci che arrivano dal grande gulag talebano, il silenzio interessato dei protagonisti di quel tradimento, anniversari imbarazzati e retorici. Per questo la fotoreporter Sandra Calligaro, vincitrice del Premio Françoise Demulder 2024, merita essere conosciuta per il suo lungo lavoro sulla società afghana e sulle sue donne. Ho avuto modo di conoscerla e intervistarla al festival Visa di Perpignan. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - SANDRA CALLIGARO Afghanistan À l’ombre des drapeaux blancs