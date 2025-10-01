San Siro volta pagina
: Lo stadio San Siro, ufficialmente Stadio Giuseppe Meazza, è da decenni uno dei simboli sportivi e architettonici d’Italia.. Con il passare del tempo ha però mostrato limiti infrastrutturali e funzionali rispetto agli impianti moderni: costi di manutenzione elevati, difficoltà di adeguamento agli standard internazionali e crescente pressione per dotarsi di strutture più efficienti dal punto di vista commerciale e operativo.. E’ questa l’analisi di Katia D’Avanzo avvocato agente Fifa nonchè esperta di diritto sportivo Negli ultimi anni il dibattito sul futuro di San Siro si è intensificato: ristrutturare l’impianto attuale o costruirne uno nuovo, in linea con le esigenze contemporanee? Milan, Inter e Comune di Milano hanno avviato proposte e dialoghi per un restyling complessivo dell’area. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
