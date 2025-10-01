San Siro svenduto | 441 euro al metro quadro

Le società meneghine si portano a casa un tesoro pagandolo 441 euro al metro quadro. E smettono di versare l’affitto. Non solo, in caso di ricorsi o richieste di danni risponderà Palazzo Marino. Perché gli acquirenti non si prendono alcuna responsabilità. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - San Siro svenduto: 441 euro al metro quadro

San Siro Inter, Marcora avverte: «Non va svenduto, sì alla vendita ma con prezzo congruo e chiarezza»

#LaVeritàdioggi San Siro svenduto: 441 euro al metro quadro

Milano, lunedì 29/9/2025 alle ore 15 ci vedremo in Piazza Scala, davanti a palazzo Marino. Domani il Consiglio comunale di Milano deciderà se lo stadio di San Siro resterà pubblico o sarà svenduto a fondi esteri speculativi, di titolarità ancora sconosciuta, ch - facebook.com Vai su Facebook

Tutto quello che non va nella svendita di San Siro - Lo stadio di San Siro non è stato venduto a Inter e Milan, ma a due entità finanziarie che per statuto devono fare soldi, e in fretta ... Secondo valori.it

Gli azzeccagarbugli e il comico sprint per svendere San Siro - Cambia tutto: ma è mai possibile che una questione centrale sia ridotta a queste minuzie? Si legge su ilfattoquotidiano.it