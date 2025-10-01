San Siro svenduto | 441 euro al metro quadro

Laverita.info | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le società meneghine si portano a casa un tesoro pagandolo 441 euro al metro quadro. E smettono di versare l’affitto. Non solo, in caso di ricorsi o richieste di danni risponderà Palazzo Marino. Perché gli acquirenti non si prendono alcuna responsabilità. 🔗 Leggi su Laverita.info

san siro svenduto 441 euro al metro quadro

