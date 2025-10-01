San Siro Squeri apre alla creazione del centro giovanile a San Francesco | Un’opportunità per il futuro…
San Siro, Squeri dice la sua sua sulla proposta del centro giovanile rossonero a San Francesco: «Un’opportunità da valutare». Francesco Squeri, sindaco di San Donato Milanese, ha commentato la possibilità di costruire un centro per le giovanili del Milan nell’area San Francesco, aprendo a nuovi sviluppi per la zona a sud di Milano. L’idea potrebbe diventare un’importante opportunità per il club rossonero, ma anche per l’intero territorio. La nuova opportunità per l’area San Francesco: il progetto giovanile rossonero. Nonostante la chiusura del capitolo per il nuovo stadio, l’interesse del Milan per l’area San Francesco continua a restare vivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
